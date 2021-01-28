Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 января 2021 года увеличилось на 188 человек Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб: в Югре, за весь период пандемии, зарегистрировано и лабораторно подтверждено 47 107 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек коронавирус не проявлял никаких симптомов. Контакт установлен в 179 случаях, по 9 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 588 жителей региона, сняты с наблюдения – 175 197 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 874 человека, всего проверено 1 309 858 югорчан.

Больше всего случаев за день зарегистрировано: в Сургуте – 36; Советском районе – 16; Нефтеюганске – 14; Мегионе – 14; Нягани – 13; Ханты-Мансийске – 12; Когалыме – 12; Нижневартовске – 11; Сургутском районе – 10; Югорске – 10; Березовском районе – 10.

Далее идут: Пыть-Ях – 9 и Урай – 8.

Закрывают рейтинг по заболеваемости: Кондинский район – 3; Нефтеюганский район – 3; Октябрьский район – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Покачи – 2; Белоярский район – 1.

Состояние 84 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек. За сутки выздоровело 204 человека, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 43 752 югорчанина.