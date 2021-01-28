Погода в Югре на 28 января 2021 года: в некоторых районах сильный снег и ветер Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 27 января: Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, ночью на северо-западе сильный снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днём по юго-западу порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём -20,-25 °С, по юго-западу -3,-8 °С, в северных и восточных районах -26,-31 °С, при прояснениях -36,-41 °С, в южных районах -1,-6 °С, в северных и восточных районах -17,-23 °С, местами -24,-29 °С.

В Ханты-Мансийске: Днём -7,-9 °С, ночью -22,-24 ºС. Облачно. Снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -23 °С, ночью -18 °С, снег, юго-восточный 4-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -28 °С, ночью -20 °С, снег, ветер юго-восточный 5-8 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -20 °С, ночью -16 °С, снег, ветер юго-восточный 4-7 м/с.

В Когалыме: Днём -30 °С, ночью -29 °С, снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок — дня приволок», — замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце — ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если на севере показались тучи — не стоит надеяться на оттепель.

Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет снег — то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.