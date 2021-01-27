В Югре «Лыжня России 2021» пройдет в новом формате Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Одно из самых любимых спортивных мероприятий югорчан - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - в 2021 году пройдёт 13 февраля в 14 муниципалитетах округа: Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском и Сургутском районах. Еще два муниципалитета примут соревнования позднее: в Нягани «Лыжня России» пройдет 20 февраля, а в Югорске - 13 марта.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, организаторы старта были вынуждены поменять традиционный формат проведения «Лыжни России». В этом году гонка пройдет без привычных массовых гуляний, а часть мероприятий перенесется онлайн.

В окружной столице гонку примет Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Забег среди профессионалов будет проведен 13 февраля 2021 года в привычном формате. Массовый забег среди любителей будет проведен онлайн. Это значит, что любой зарегистрировавшийся участник может справится с дистанцией гонки на ближайшей к нему лыжной трассе в удобное время в период с 6 по 12 февраля 2021 года.

Для того, чтобы забег не остался незамеченным, организаторы разыграют призы и подарки от партнёров гонки. Для участия лыжникам-любителям необходимо будет разместить креативные фото с «Лыжни России – 2021» в своих соцсетях ВК, Instagram или Facebook, и обязательно указать хештег #лыжня2021хм.