В Нефтеюганском районе ХМАО-Югры построят четыре крупных подстанции Фото предоставлено КП

В ХМАО-Югре на территории Нефтеюганского района возведут четыре новых крупных подстанции, которые позволят улучшить надежность, безопасность и качество электроснабжения потребителей. Кроме того, с той же целью в рамках инвестиционной программы пройдет масштабная реконструкция уже функционирующей подстанции 110/10 кВ «Батово», которая также расположена в Нефтеюганском районе.

– В ХМАО-Югре будут построены сразу четыре крупных подстанции с питающими воздушными линиями 110 кВ для Кузоваткинского, Чапровского, Майского и Мамонтовского нефтяных месторождений. Реконструкция коснется подстанции 110/10 кВ «Батово», она тоже находится в Нефтеюганском районе. Что касается Ямало-Ненецкого автономного округа, то здесь мы планируем возвести подстанцию 110 кВ «Роспан» с питающими ВЛ 110 кВ, ее протяженность составит 11 километров, – сообщили в пресс-службе филиала крупнейшей энергетической компании АО «Россети Тюмень».

По словам представителей энергокомпании, Минэнерго РФ утвердило для компании корректировку инвестиционных планов на текущий год. Стало известно, что в 2021-м финансирование инвестпрограммы составит 10,9 миллиардов рублей, следовательно, объем инвестиций – если сравнивать цифры с ушедшим 2020 годом – вырастет на 13,4 %.

Всего же, согласно утвержденному плану, на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение энергетических объектов в этом году планируется направить 4,3 миллиарда рублей , а это в 1,6 раза больше, чем в прошлом.