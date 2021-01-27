Полицейские спасли пять нефтеюганцев из горящего дома Фото: Скриншот с видео УМВД России по ХМАО-Югре

Ночью сотрудники ППС поехали проверить, поступивший в дежурную часть сигнала о нарушении общественного порядка в 7-м микрорайоне города Нефтеюганска. Приехав на нужный адрес, они заметили, что горит соседний деревянный многоквартирный дом. Полицейские сообщили о происходящем в дежурную часть полиции и поспешили на помощь жильцам горящего дома.

В окне одной из квартир полицейский увидел женщину с ребенком на руках. Выбив окно, он взял трехлетнего малыша, передал его напарнику, а затем помог выбраться матери. Затем, полицейские вошли внутрь дома и помогли выбрать все жильцам, оповещая их о пожаре. Как оказалось, в двух квартирах живут пожилые люди, которые не могут покинуть квартиры самостоятельно. Одну пенсионерку, вывели на улицу полицейские, а пожилой инвалид и его супруга оказались отрезаны огнём от выхода из подъезда. При помощи прибывших на место сотрудников МЧС их также удалось спасти из огня.

- Благодаря решительным действиям сотрудников полиции и взаимодействию оперативных служб жертв удалось избежать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.