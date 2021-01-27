Арестован мужчина, нападавший на девочку в Нижневартовске

Арестован мужчина, напавший на девочку в Нижневартовске Фото: скриншот с видео в социальных сетях

Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по случаю нападения на несовершеннолетнюю девочку в декабре 2020 года. Нападавший мужчина собирался её изнасиловать.

Мы сообщали ранее о том, как неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку в подъезде одного из домов по улице Северная города Нижневартовск. Малышка смогла вырваться и убежать, поэтому злоумышленник не довёл задуманное до конца.

Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре нашли нападавшего. Им оказался 52-летний уроженец Нижневартовского района, не имеющий постоянного места жительства. После произошедшего он уехал в Тюмень.

В настоящее время преступник задержан. Следователи тщательно изучили его личность, как оказалось, он больше 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за насилие.

Обвиняемый находится под стражей, по уголовному делу продолжается расследование.

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