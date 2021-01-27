Автоинспекторы Югры спасли мужчину с симптомами сердечного приступа Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» работали на 74 км автодороги «Лангепас – Покачи». К ним обратился водитель автомобиля «УАЗ» с просьбой оказать помощь его 47-летнему пассажиру, мужчине стало плохо во время работы на месторождении.

Автоинспекторы доложили о данном случае в медицинское учреждение города Покачи, вызвав подмогу, пересадили мужчину в патрульный автомобиль и направились навстречу бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего оперативно передали медикам, где мужчине была оказана своевременная квалифицированная помощь.

По словам медиков, благодаря быстрой реакции сотрудников полиции, приступ вовремя предотвратили. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

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