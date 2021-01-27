Строящаяся школа в Ханты-Мансийске станет общественным центром микрорайона Фото: Контент-центр Правительства Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава окружного центра Максим Ряшин проверили ход строительства школ в микрорайонах «Учхоз» и «Иртыш-2».

Средняя школа в микрорайоне «Учхоз» рассчитана на 1056 учащихся. Строительство ведется по плану, ввод школы в строй запланирован на декабрь 2021 года. Здание включает в себя библиотеку, актовый зал, спортивные залы, бассейн на 4 дорожки по 25 метров, учебные классы, аудитории проектно-исследовательской деятельности, специализированные лаборатории и пункт питания.

По словам Максима Ряшина, школа станет общественным центром для жителей микрорайона. Они смогут пользоваться бассейном, спортивным залом, открытой спортивной площадкой и даже столовой.

Вторая школа рассчитана на 1725 учащихся в микрорайоне «Иртыш-2» и состоит из четырех корпусов: два для ведения образовательного процесса у начальных и средних классов, а также для размещения административного и спортивного блоков. Последний включает в себя четыре зала для занятий спортом, лечебной физкультурой, хореографией и бассейн.

- Это большой, интересный объект. Школа очень нужна – в этой микрорайоне большое количество новостроек, в которых, в том числе, проживают молодые семьи с детьми, – сказала Наталья Комарова.

По результатам проведенных проверок, замечаний по строительству школ нет.