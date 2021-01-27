Югорчанка пыталась получить бонусы от банковских карт, но "подарила" деньги мошенникам Фото: pixabay.com

За прошедший день в Югре зафиксировано 10 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно. Ущерб, нанесенный аферистами, превысил 1 миллион 200 тысяч рублей.

31-летней женщине позвонили мнимые сотрудники банка и уже по отработанной схеме сообщили, что на неё пытаются оформить кредит и для того, чтобы предотвратить действия аферистов необходимо установить программу удаленного доступа «TeamViewer QuickSupport». Жительница Мегиона последовала советам и лишилась свыше 400 тысяч рублей.

Пенсионерка из Нягани пыталась обналичить обещанные бонусы с имеющихся банковских карт. В результате лишилась более 200 тысяч рублей. Не обошли стороной мошенники и югорских студентов. 18-летняя девушка планировала поездку из Ханты-Мансийска в Сургут. Зашла на сайт «БлаБлаКар» и оплатила услуги в размере 7 тысяч рублей неизвестному человеку. Спустя время югорчанка поняла, что стала очередной жертвой аферистов.

В Сургуте с заявлением о краже обратился 19-летний молодой человек. Студент потерял паспорт и разместил объявление в социальных сетях в надежде отыскать документ. Вскоре на телефон поступил звонок от мошенника, который сообщил, что нашел паспорт и готов его вернуть, но за вознаграждение. Сургутянин не заметил никакого подвоха и пополнил счет звонившего на 3,5 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.