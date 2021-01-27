Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 января 2021 года увеличилось на 185 человек Фото: Виктория Терина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 185 новых случаев заболевания коронавирусом в 21 муниципалитете. На территории региона за весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 46 919 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 12 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях, по 9 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 674 человека, сняты с наблюдения 174 723 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследовано 4 386 человек, всего 1 304 984 жителя Югры.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано: в Сургуте – 37; Ханты-Мансийске – 19; Урае – 14; Мегионе – 12; Покачах – 12; Нижневартовске – 11; Сургутском районе – 10; Нефтеюганске – 10.

Есть заболевшие также: в Когалыме – 9; Советском районе – 8; Ханты-Мансийском районе – 7; Югорске – 6; Березовском районе – 6; Нягани – 5; Кондинском районе – 5; Белоярском районе – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Октябрьский район – 3; Радужный – 2; Нижневартовский район – 2; Нефтеюганский район – 1; Пыть-Ях – 1.

Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 652 человека. За сутки вылечились 250 человек, за весь период пандемии выписано по выздоровлению 43 548 жителей округа.