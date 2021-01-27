В Югре мужчина снимал пенсию уже умершей матери Фото: pixabay.com

Нижневартовске 32-летний мужчина, находясь в торговом зале магазина по улице Маршала Жукова, украл продукты на 2 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде. Югорчанин уже неоднократно судим и решил снова получить срок.

В Ханты-Мансийске ранее судимый молодой человек вместе с другом, украли товары в магазине по улице Заводская. Ущерб от их поступка составил 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые признались в совершенном преступлении и теперь находятся под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Радужного нашли подозреваемого, который снимал с карты своей матери пенсию после её смерти. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей. Мужчина дожидается наказания под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре: за прошедшие сутки зарегистрировано 46 преступлений, по горячим следам раскрыто 32.