Погода в Югре на 27 января 2021 года: небольшой, местами умеренный снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 27 января: Днём температура воздуха -11,-16 °С, в южных районах -5,-10 °С , в северных и восточных районах -17,-22 °С, местами -23,-28 °С. Ночью -12,-17 °С, по юго-западу -6,-11 °С, в северных и восточных районах -18,-23 °С, при прояснениях -28,-33 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -14,-16 °С, ночью -15,-17 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северный 7-12 м/с.

В Сургуте: Днём -25 °С, ночью -29 °С, небольшой снег, северный 2-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -26 °С, ночью -34 °С, утром и ночью небольшой снег, ветер северо-западный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -24 °С, ночью -27 °С, небольшой снег, ветер северный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём -31 °С, ночью -37 °С, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 3-4 м/с.

В этот день верили в приметы: если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.