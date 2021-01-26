Режим самоизоляции для пожилых жителей Югры продлен до 28 февраля Фото: Татьяна Коркина

Режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями продлен в Югре до 28 февраля 2021. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба, который занимается вопросами профилактики распространения коронавируса.

Тем не менее, губернатор Югры Наталья Комарова поручила рассмотреть сроки окончания режима самоизоляции для некоторых югорчан. Первоначально планировалось, что выход из самоизоляции должен был произойти в конце января, однако эпидемиологическая обстановка пока к этому не располагает.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что число заболевших коронавирусом в Югре на 26 января 2021 года увеличилось на 199 человек