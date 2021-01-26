Замгубернатора Югры Николай Милькис покинул свой пост. Фото: Инстаграм Николая Милькиса

Заместитель губернатора Югры, директор департамента экономического развития Николай Милькис с 26 января покинул свой пост по собственному желанию. Теперь исполнять обязанности директора будет заместитель директора ведомства Лариса Шанаурина. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам самого Милькиса, работа в Югре с командой профессионалов – важный этап в его жизни.

– Югра – это регион настоящих сибиряков, настоящая кузница кадров. Невозможно приехать сюда и не проникнуться духом этого прекрасного региона. Покидаю округ с самыми теплыми воспоминаниями о Югре и югорчанах, - отметил он, поблагодарив всю команду Югры и лично главу региона.

Напомним, Николай Милькис возглавил департамент экономического развития Югры и вошел в состав регионального правительства в августе 2018 года. Во время его работы Милькис принял несколько решений, которые поспособствовали достижению национальных целей. Все они были направлены на развитие экономики, привлечение инвестиций и развитие предпринимательской инициативы.