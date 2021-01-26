В Когалыме пять семей получили новые квартиры после вмешательства прокуратуры Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Когалыма провела проверку после обращения местных жителей, которые пожаловались на нарушение администрацией города их жилищных прав.

Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, пять семей жили в многоквартирных жилых домах, которые в 2014 году межведомственная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу. Однако администрация не предоставила им жилье по договору соцнайму, а срок отселения домов перенесла на 2021-2025 годы.

Все это время заявители жили в аварийных домах и подвергали опасности свою жизнь и здоровье. Защищая интересы 13-ти жителей Когалыма, прокурор обратился с исками в Когалымский городской суд и возложил обязанность на местную администрацию предоставить им благоустроенное жилье.

Иски прокурора суд удовлетворил полностью. Сейчас пяти семьям предоставлены квартиры.