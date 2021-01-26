В Югре Госавтоинспекторы спасли от замерзания 39 пассажиров автобуса Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Сильные морозы, которые стояли последние дни в Юре застали врасплох водителей, двигающихся по загородным автодорогам на длительные расстояния. Только за выходные сотрудниками Госавтоинспекции округа оказана помощь 34 водителям.

Чаще всего полицейские помогали отбуксировать замерзшие на дороге автомобили, оказывали помощь в запуске двигателя, подкачке шин, в вызове эвакуаторов и ремонте автомобилей.

На 27 километре автодороги «Иртыш» инспекторы ГИБДД УМВД обнаружили автобус «Неоплан», стоящий на обочине дороги. Водитель рассказал, что при движении по маршруту «Омск – Ханты-Мансийск» сломалась тормозная система. В автобусе находилось 39 пассажиров, которым после длительной поездки, хотелось скорейшего прибытия в окружную столицу. Дорожные полицейские помогли, уже отчаявшемуся, водителю устранить техническую неисправность. Благодаря своевременно оказанной помощи, водитель и десятки пассажиров смогли продолжить свой путь.

В аналогичной ситуации оказались водители большегрузного транспорта. Их авто на дорогах «Сургут – Нижневартовск» и «Сургут – Когалым – граница ХМАО» вышли из строя из-за низких температур. Инспекторы дорожно-патрульной службы оперативно помогли водителю «МАН» в запуске двигателя, а водителю «КАМАЗ» – в эвакуации транспорта.

На 180 км автодороги «Сургут – Нижневартовск», при температуре -45 °C лопнуло колесо у водителя «БМВ», который спешил в аэропорт. Незамедлительно пришел на помощь проезжавший мимо наряд ДПС Нижневартовского, которые помогли убрать автомобиль с проезжей части и устранили неисправность.

Нижневартовская трасса застала врасплох и водителя «Валдай», который в районе 56 км автодороги «Лангепас – Покачи» совершил вынужденную остановку из-за неисправности топливной системы. Инспекторы также оказали помощь в эвакуации автомобиля и его отбуксировки до ближайшего пункта обогрева.

Автоинспекторы Октябрьского района помогли водителям в отбуксировке автомобилей «Тойота», «Ниссан», «Нива», «КАМАЗ», «Урал» и «УПА60», которые в силу погодных условий пришли сломались на загородных автодорогах «Югра» и «Нягань – Талинка». Благодаря оперативной помощи дорожных полицейских автовладельцы продолжили свой путь.