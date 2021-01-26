Югорские спасатели провели профилактику пожаров с населением Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре прошла профилактика с населением на тему предотвращение пожаров в жилом секторе. В среднем за неделю на территории региона фиксировалось около 50 возгораний, то сейчас, в период низких температур, их количество выросло до 70-80, порядка 75 % из них происходит в жилом секторе и на транспортных средствах.

В Нягани специалисты посетили многоквартирные жилые дома с низкой пожарной устойчивостью. Участники рейда объяснили жильцам, что в таких домах основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и теплогенерирующих устройств. Также владельцам квартир рекомендовали установить в домах автономные пожарные извещатели, которые смогут вовремя предупредить о пожаре.

В Лангепасе и Покачах спасатели уделили внимание ветхим и аварийным домам. А в Лянторе было решено адресно посетить владельцев домов в частном жилом секторе. Здесь к основным рискам возгораний добавляются нарушения эксплуатации печей.

Общаясь с населением, огнеборцы провели инструктажи, осмотрели вместе с хозяевами частных владений электрические и газовые котлы, электропроводку и печи. Жильцам раздавали памятки, а также рекомендовали установить на смартфонах бесплатное приложение МЧС России, в котором можно найти ответы и рекомендации по действиям в критических ситуациях.