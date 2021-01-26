В Нижневартовске появилось новейшее оборудование для пациентов с COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Нижневартовская окружная больница №2 получила новое оборудование для лечения тяжелых пациентов, в первую очередь, для больных коронавирусом. Приобретена аппаратура в рамках антиковидной программы на сумму около 62 миллионов рублей.

В стационаре теперь есть 10 новейших аппаратов ИВЛ фирмы Гамильтон, реанимационные койки, вакуумные электроотсосы, предназначенные для очистки верхних дыхательных путей, мобильный рентген-аппарат и прикроватные мониторы, отслеживающие жизненно важные параметры организма. Приобретен также необходимый в работе реаниматологов аппарат для определения кислотно-основного состояния, определения газового состава крови.

- Новый аппарат имеет более широкие возможности, чем то оборудование, которое имеется у нас в настоящее время, В частности, он определяет уровень ионизированного кальция. Это позволит нам более расширенно применять на практике экстракорпоральные методы очищения, так называемый безгепариновый диализ, проведение которого представляет определенные сложности у тяжелых пациентов с нарушением системы свертываемости крови – пояснил заместитель главного врача Магомед Дибиров.

Он также подчеркнул, что этот метод они применили первые в округе и теперь могут его возобновить.

Практически всё оборудование уже поступило в стационар.