В Нижневартовске задержали наркомана с психостимулятором Фото: pixabay.com

Сотрудниками УМВД России по городу Нижневартовску на улице Салманова задержан мужчина, у которого обнаружен пакетик с неизвестным веществом. Результат химико-токсикологического исследования показал, что вещество является «a-PVP» - наркотик, синтетический психостимулятор, массой 0,302 грамма.

Также полицейские выяснили, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за преступления, связанные с хранением и распространением наркотиков. Против югорчанина возбуждено уголовное дело. Вартовчанин ограничен в свободе и находится под подпиской о невыезде. Уголовного дело направят в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, как сургутянин употребил наркотики и задушил друга. А также, о жителе Сургута, который может получить до 20 лет тюрьмы за наркотики.

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