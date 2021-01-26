На трассе в Югре столкнулись два грузовых авто: один из водителей погиб Фото: ГИБДД России

На 103 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошла серьезная авария. Столкнулись два грузовых автомобилей: «Ивеко», под управлением 42-летнего водителя и «Урал», под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Ивеко» скончался на месте.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 6 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает всех участников дорожного движения к осторожности, и внимательности на дорогах. Каждый водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров.