Югорчанка надеялась получить халявный заработок, но потеряла свои деньги Фото: pixabay.com

В Югре за прошедшие сутки зафиксировано 7 случаев мошенничества. Аферисты не смогли много "заработать" на доверчивости югорчан, им удалось выманить порядка 90 тысяч рублей. Среди уловок, на которые попались пострадавшие – взломанные страницы знакомых в соцсетях, купля-продажа товаров и услуг и, конечно же, не перевелись в Югре желающие "лёгких" денег.

Так, 65-летней жительнице поселка Берёзово поступило заманчивое предложение. Ей позвонил мужчина и пообещал улучшить её жизнь. Она само собой не смогла отказаться и была готова сделать всё возможное и невозможное, чтобы получить дополнительные деньги. Но вместо дохода югорчанка, с помощью мобильного приложения, перевела на неизвестные счета около 50 тысяч рублей.

В дежурную часть Ханты-Мансийска обратился 51-летний мужчина с необычным заявлением о краже. На днях ему пришлось перевести через терминал 5 тысяч рублей за якобы посещение незаконных сайтов. Мошенники через сайт и баннер с информацией от имени МВД России, запугали гражданина и заставили заплатить, иначе грозились заблокировать компьютер.

Сургутянка решила купить запчасти для своего автомобиля. В соцсети «ВКонтакте» нашла аккаунт, который занимается продажей и списалась с ним. Узнав всю необходимую информацию, гражданка перевела ему на счет свыше 5 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.