За убийство знакомого мегионец отправится в колонию почти на 8 лет Фото: pixabay.com

Доказательства, собранные следователями Лангепасского межрайонного следственного отдела признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю Мегиона. Он признан виновным в убийстве.

Как выяснилось 7 сентября 2019 года в вечернее время подсудимый, в пьяном состоянии поругался с 29-летним знакомым Ссора произошла из-за ревности к сожительнице. И в момент перепалки югорчанин ударил кухонным ножом в грудь молодого человека. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

До прибытия оперативников убийца порезал себе бедро, а затем сказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что погибший первым ударил его ножом. Но вовремя расследования ложь подсудимого полностью открылась и собранные следователями доказательства подтверждают его вину.

Приговором Мегионского городского суда, с учетом вердикта присяжных заседателей, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.