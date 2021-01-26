Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 января 2021 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

На территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 26 января, зарегистрировано и лабораторно подтверждено 46 734 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки заболели коронавирусом 199 югорчан.

По клинической картине: на момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 10 человек коронавирус в бессимптомной форме. Контакт установлен в 192 случаях, по 7 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 000 жителей региона, сняты с наблюдения – 174 149 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 944 человека, с марта обследовались 1 300 598 югорчан.

За прошедший день больше всего заболевших зарегистрировано: в Сургуте – 41; Нефтеюганском районе – 26; Нижневартовске – 20; Югорске – 17; Березовском районе – 13; Урае – 12; Когалыме – 11; Мегионе – 10.

Далее идут: Советский район – 9; Покачи – 7; Ханты-Мансийск – 5; Сургутский район – 5; Нефтеюганск – 5; Октябрьский район – 5.

Также зафиксированы случаи заболевания: в Лангепасе – 4; Ханты-Мансийском районе – 3; Кондинском районе – 3; Нижневартовском районе – 2; Нягани – 1.

Состояние 82 пациентов по-прежнему тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 648 человек. За сутки вылечились 209 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 43 298 югорчан.