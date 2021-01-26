Югорские школьники изучили тему кибербезопасности Фото: pixabay.com

В школе сельского поселения Сентябрьский прошла встреча полиции и учеников. На урок был приглашен старший участковый уполномоченный Отдела полиции № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району. Он рассказал школьникам о последствиях преступлений, совершённых в сети.

Из-за популярности интернета, компьютеров и новейших IT-технологий киберпреступления набирают обороты и встречаются в повседневной жизни во всех сферах. Поэтому важная задача научить детей кибербезопасности. Актуальной для подростков также стала тема кибербуллинга, школьникам рассказали порядка десяти его разновидностей, а также способы защиты при подобных интернет-атаках.

Ребята задавали вопросы и высказывали своё мнение о киберпреступлениях в повседневной жизни. Также школьникам рассказали о работе кибердружин, задача которых не только поиск запрещенного контента, но и повышение интернет-грамотности населения. В планах провести подобные занятия для учащихся других классов средней и старшей школы, а также распространить опыт проведения уроков по кибербезопасности по всем школам района.