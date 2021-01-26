Погода в Югре на 26 января 2021 года: порывы ветра до 15 м/с Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 26 января: Днём температура воздуха по западной половине -10,-15 °С, по юго-западным районам -2,-7 °С, по восточной половине -20,-25 °С, по крайнему востоку -30,-35°С. Ночью по западной половине -25,-30 °С, по юго-западным районам -15,-20 °С, по восточной половине -33,-38 °С, по крайнему востоку -40,-45 °С. Облачно с прояснениями. В большинстве районах небольшой и умеренный снег, метель. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -10,-12 °С, ночью -25,-27 ºС. Облачно с прояснениями. Снег. Ветер южный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -25 °С, ночью -18 °С, снег, ветер юго-восточный 6-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -31 °С, ночью -22 °С, снег, ветер юго-восточный 7-8 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -23 °С, ночью -17 °С, снег, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Когалыме: Днём -31 °С, ночью -27 °С, снег, ветер юго-восточный 7-8 м/с.

В этот день советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерёт — ненастье у ворот».