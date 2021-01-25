Югорчанка потеряла свои деньги при продаже квартиры Фото: Виктория Терина

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратилась 53-летняя женщина и заявила, что пострадала от действий телефонного афериста.

По словам пострадавшей, её соседка разместила в интернете объявление о продаже квартиры. Позвонила покупательница, которая сообщила, что хотела бы сразу перевести задаток на банковскую карту. Но так как у женщины, которая продает квартиру, банковской карты нет, она обратилась к своей соседке.

Мошенница попросила женщин приехать к банкомату и продиктовала три номера телефона, объяснив, что их необходимо подключить к уведомлениям мобильного банка. После чего убедила сделать еще ряд операций, якобы для того, чтобы остался документ для предоставления в МФЦ. Потерпевшая сначала сняла 100 тысяч рублей, а затем ещё 45, будучи уверенной, что поступил задаток за квартиру соседки. Потом переводила деньги частями по разным абонентским номерам, продиктованным мошенницей.

Таким образом, югорчанка потеряла 145 тысяч рублей. В настоящее время по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошеннице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.