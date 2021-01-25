Хантымансийцы могут получить субсидию на открытие малого бизнеса Фото:pixabay.com

Центр занятости населения оказывает содействие в самозанятости жителей Ханты-Мансийска. В этом году желающие смогут получить субсидию в размере 220 тысяч рублей на открытие малого бизнеса.

- Кроме того, мы развиваем гибкие формы занятости и надомный труд, таким работникам компенсируются затраты на приобретение оборудования. Есть и отдельные мероприятия по помощи в трудоустройстве многодетным, инвалидам, молодежи, - сказала директор Ханты-Мансийского центра занятости населения Лидия Шкирта.

По словам Лидия Шкирта, центр занятости с 11 января 2021 года начал трудоустраивать несовершеннолетних подростков. Раньше юные хантымансийцы могли работать в основном летом, сейчас же им доступно трудоустройство в течение года.

Ханты-Мансийский центр занятости также реализует программу поддержки стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций. Кроме того центр помогает в временном трудоустройстве безработных югорчан, испытывающих трудности в поиске работы и предоставляет им оплачиваемые общественные работы. Отдельно выделена категория временного трудоустройства людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также бывших осужденных.