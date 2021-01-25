В Сургутском аэропорту из-за тумана задержали несколько рейсов Фото:pixabay.com

В Сургутском аэропорту сегодня онлайн-табло то и дело указывает о переносе рейсов. Девять рейсов, которые должны были вылететь из сургутского аэропорта, задержали. Так, позже в пункт назначения попадут пассажиры авиакомпаний «Победа», «ЮТэйр», «Аэрофлот» и «Россия». С опозданием аэропорт Сургута принимает и прилетающие борты. Так, почти на 9 часов опоздал в Сургут второй борт из Москвы. Задержали прибытие самолетов из Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени и Новосибирска. На некоторых рейсах регистрация завершена – об этом сообщает онлайн-табло на сайте аэропорта.

Предположительно перенос полетов связан с туманом, из-за морозов плохая видимость сохраняется в городе на протяжении нескольких дней. Прогноз погоды сообщает, что скоро туман может рассеяться.

Читайте также: Самолет из Дубая не смог зайти на посадку в Сургуте;

Самолет Сургут — Новосибирск был вынужден вернуться обратно из-за отказа правого двигателя;

Самолет до Сургута задержали на 14 часов из-за птицы в отсеке. Птица попала в лайнер во время выполнения предыдущего рейса.