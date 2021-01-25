В Урае сотруднику МЧС вручили ключи от новой квартиры Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Новосёлами стала семья водителя пожарного автомобиля 71-й пожарно-спасательной части.

Начальник Кондинского пожарно-спасательного гарнизона, в присутствии личного состава вручил счастливчику ключи от квартиры и сувенир в виде кота в пожарной каске.

- В прошлом году для сотрудников МЧС уже было распределено две квартиры, и этот год начался с радостного события ещё для одного из наших коллег, - отметил начальник Кондинского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Яремако.

Евгений Яремако также подчеркнул, что служба идёт с большей отдачей, когда в семьях сотрудников решены бытовые вопросы, прежде всего, жилищные.

- Сейчас мы живём в съемной квартире, поэтому с нетерпением ждали момент, когда получим ключи новой квартиры. Для нашей семьи это действительно радостное событие, - поделился обладатель новой квартиры.