Губернатор Югры проведет онлайн-встречу с жителями Сургутского района Фото: Официальная страница ХМАО — Югры в соцсети

С жителями Сургутского района проведет онлайн-встречу губернатор Югры Наталья Комарова в среду, 27 января, в 18:00. Эфир будет досутпен в аккаунтах губернатора «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» и в группе региона «Югра». Там же будут приниматься вопросы и предложения в комментариях к соответствующим постам.

- В прямом эфире в 18:00 обсудим развитие муниципалитета, реализацию национальных проектов «Демография», «Экология», «Культура», «Жилье и городская среда», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство», - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Во время встречи губернатор, администрация города, представители исполнительных органов государственной власти дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент».

В прямом эфире поучаствуют руководитель проектов по правовому просвещению граждан Наталия Кузьмина, член Общественной палаты Югры, заместитель председателя комиссии по вопросам общественного контроля Алексей Редькин и активист, волонтер, председатель совета молодежи в селе Сытомино Дарья Соломатина.

Стоит отметить, что открытые встречи с жителями региона - обязательная частью рабочей программы губернатора при поездках в муниципальные образования. В настоящий момент они проходят онлайн - из-за введённых ограничений, связанных с COVID-19.