Жители Югры перевели жуликам 1,5 миллиона за выходные Фото: pixabay.com

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 29 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно. За выходные аферисты пополнили свои доходы за счет доверчивых югорчан почти на 1,5 миллиона рублей. Их жертвами стали жители окружной столицы, Сургута, Нижневартовска, Урая, Нефтеюганского и Октябрьского районов.

Так, житель Нижневартовска, через сайт «Tehelstore.ru», решил купить кофемашину и электрогриль. В результате пополнил счет злоумышленников почти на 27 тысяч рублей.

Другой 47-летний вартовчанин решил скрасить свой досуг и через интернет пригласить в гости девушку легкого поведения, но оплатив услуги, так и не дождался её в гости. В результате мужчина лишился 13 тысяч рублей.

А в Октябрьском районе югорчанка под предлогом перечисления аванса за продажу квартиры подарила жуликам 145 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция Югры призывает югорчан быть бдительными при совершении сделок в интернете. По всем подозрительным случаям сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.