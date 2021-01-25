На трассе в Югре «Лада» улетела в кювет: 3 человека получили травмы Фото: ГИБДД России

За выходные на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.

В Ханты-Мансийском районе на 921 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Лада», 18-летняя девушка и 30-летний мужчина, получили травмы.

Кроме того, на территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 79 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники окружной Госавтоинспекции напоминают, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.