Сургутянину грозит пожизненный срок за убийство двух мужчин Фото: pixabay.com

Сургутским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела против 45-летнего местного жителя.

09 мая 2020 года в одном из домов поселка Федоровский Сургутского района обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями.

Во время следствия выяснилось, что в этот день между пьяным мужчиной и двумя местными жителями в помещении общежития по ул. Ломоносова поселка Федоровский произошла ссора. После словесной перепалки обвиняемый ушел к себе в комнату, однако один из его оппонентов проследовал за ним для дальнейшего выяснения отношений. Но при входе в комнату его ждал выстрел из охотничьего ружья в голову, от которого он скончался на месте происшествия. Далее обвиняемый направился к выходу из общежития, где находился второй обидчик, и выстрелил ему в грудь. От полученной раны потерпевший погиб. А убийца уехал в лес, где уснул.

Через несколько часов его арестовали. Следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело направлено в суд. В случае, если суд согласится с выводами следствия обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного.