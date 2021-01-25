В Сургуте двое молодых парней украли брендовые вещи Фото: Виктория Терина

В Сургуте двое молодых парней, находясь в торговом помещении одного из местных магазинов одежды, украли брендовые вещи на общую сумму 80 тысяч рублей. В дежурную часть обратился сотрудник охраны магазина. Во время обыска одежду забрали, а молодые люди признались в преступлении. Возбуждено уголовное дело. с заявлением о хищении.

В Нижневартовске ранее судимый 42-летний мужчина пробрался в чужую квартиру и похитил у пенсионера мультиварку, миксер, сумку и машинку для стрижки. Общий ущерб оценен в 6 тысяч рублей. По данным следствия выяснилось, что краденое продано за 1 тысячу рублей неизвестному человеку. Похититель под подпиской о невыезде дожидается наказания.

В вечернее время 33-летний житель Сургута, находясь в торговом зале магазина, украл жидкость для снятия лака, туалетную воду, триммер и зарядное устройство, на общую сумму 6 тысяч рублей. Во время допроса мужчина сознался в преступлении.

Сотрудники ОУР МОМВД России «Ханты-Мансийский» выяснили, что в апреле 2018 года, 35-летний, ранее судимый мужчина незаконно зашел в помещение заброшенного дома, откуда украл 3 автомобильных диска. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

За минувшие дни в Югре зарегистрировано 108 преступлений, по горячим следам раскрыто 67.