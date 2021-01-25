Движение по автозимнику в Югре восстановлено Фото: ГУ МЧС России по ХМАО_Югре

С 9 часов утра 25 января, согласно распоряжению КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог» автозимник пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем открыт для передвижения транспорта.

Напомним, что 22 января проезд через автозимник был закрыт из-за аномально низких температур, установившихся на территории региона. Такие меры были предприняты для безопасности жителей округа.

Не смотря на то, что движение по дорогам открыто, стоит не забывать, что холодная погода все ещё не отступила. В поездке необходимо иметь с собой термос с горячим чаем и теплые вещи, а также средства связи. Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует водителям всех видов транспорта быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Телефон вызова экстренных служб — 112.