Вахтовик в Советском "подарил" мошенникам почти 2 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился 44-летний житель Башкирии, работающий вахтовым методом на территории региона.

На сотовый телефон мужчины позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка, в котором у мужчины открыт счет. Она сообщила о попытке снятия денег в сумме 8 тысяч рублей с депозита заявителя и попытке оформления на него кредита. Мужчина засомневался и выключил телефон. Для проверки он скачал мобильное, проверил счета, но кредитов не нашел. Мошенница позвонила вновь и для большей убедительности, переключила его на якобы службу безопасности.

В момент разговора пострадавший все время находился в мобильном приложении и в какой-то момент действительно увидел там сумму в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Далее, под диктовку «специалиста» он оформил кредит. После длительного разговора, мужчина все-таки поверил мошеннику, приехал в Советский, снял деньги и мелкими суммами перевел на продиктованные номера телефонов. В общей сложности он "подарил" аферистам 1 миллион 750 тысяч рублей.

Также, с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя советчанка. Как выяснилось, аферисты, используя страничку ее знакомой в социальной сети «Одноклассники», попросили взаймы деньги, которые заявительница, не проверив информации охотно перевела 4 тысячи рублей. Впоследствии оказалось, что страница подруги была взломана.

Сотрудниками ОМВД России по Советскому району возбуждены уголовные дела.