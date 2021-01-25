Погода в Югре на 25 января 2021 года: сильный мороз Фото: Виктория Терина

В округе по 26 января 2021 года аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более, сильный мороз с температурой воздуха -45 градусов и ниже.

Метеорологическая обстановка в Югре 25 января: Днём температура воздуха -22,-27 °С, местами -30,-35 °С, по восточным районам -40,-45 °С. Ночью -36,-41 °С, по восточным и северным районам -45,-50 °С, по западным районам -30,-35 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по западным районам небольшой и умеренный снег, изморозь. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -25,-27 °С, ночью -36,-38 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём -39 °С, ночью -32 °С, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный 4-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -42 °С, ночью -41 °С, ясно, ветер юго-восточный 4-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -36 °С, ночью -29 °С, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-восточный 4-6 м/с.

В Когалыме: Днём -42 °С, ночью -38 °С, ночью небольшой снег, ветер юго-восточный 4-7 м/с.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.