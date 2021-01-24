В Югре за выходные сгорело 16 автомобилей

В Тюмени любители фитнеса попробуют скопировать движения животных Фото: Татьяна Коркина

В Югре за субботу и воскресенье, 23 и 24 января 2021, пожарные в Югре потушили 16 автомобилей. Транспорт горел сразу в нескольких муниципалитетах округа: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Югорске, Мегионе и Белоярском районе.

Например, в Сургуте этой ночью спасателям пришлось тушить машины на улицах Кукуевского и Билецкого, а также в гаражном кооперативе «Энергостроитель», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Горели отечественная леговушка и две «Тойоты Камри». Сейчас дознаватели выясняют причины ЧП, однако по предварительным данным во всех случаях виновата проводка, которая дает сбой в низкие температуры.