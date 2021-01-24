В Сургутском районе появится хоккейный корт стоимостью 25 миллионов рублей. Фото: администрация Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проинспектировал крытый хоккейный корт, который совсем скоро откроется в Баровсово. Стоимость одноэтажного здания площадью 1,5 тысячи квадратных метров составляет 25 миллионов рублей, которые выделены из районного бюджета. Корт сможет принять около 30 человек в час.

- Здесь смогут тренироваться юные спортсмены, а остальные жители — приходить на массовые катания. Летом можно будет организовать площадку для игры в футбол и волейбол. Управлять кортом будет МАУ «Районное управление спортивных сооружений, - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Чтобы спортсменам было удобно и комфортно, внутри организовали теплые раздевалки и санузел. Отдельное помещение отвели для проката коньков.