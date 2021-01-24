Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 января увеличилось на 214 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 24 января 2021 года число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 214 человек в 21-м муниципальном образовании. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 46324 человека. Активных случаев сейчас 2806, выздоровело 42876 человек, умерли 642 человека.

Оперативная информация по коронавирусу в Югре. Фото: Оперштаб

Больше всего заражений (38) – в Сургуте, затем идет Ханты-Мансийск (21) и Нягань (19). По 13 случаев зарегистрировано в Нефтеюганском и Сургутском районах, в Советском районе – 12, по 11 случаев зафиксировано в Нижневартовске и Березовском районе. По 10 случаев зафиксировано в Когалыме, Мегионе, Нефтеюганске и Покачах.