Погода в Югре 24 января: ночью до -53 градусов, днем «потеплеет» до -33 Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 24 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по западу небольшой и умеренный снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северный с переходом на южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -42…-47 °С, при прояснениях -48…-53 °С, днем -33…-38 °С, по востоку -43…-48 °С, по западу -27…-32 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на южный 2-7 м/с. Температура ночью -45…-47 °С, днем -35…-37 °С.

Напомним, что по 26 января 2021 аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более. С 23 по 25 января 2021 сильный мороз с температурой воздуха -45 градусов и ниже. Неблагоприятные явления не прогнозируются.