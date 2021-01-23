Региональный оператор Югры пообещал обеспечить вывоз мусора в морозы

В морозы работа по очищению контейнеров от твердых коммунальных отходов не прекращается. Фото: "Югра - Экология"

Вопрос бесперебойной работы региональных операторов в морозы общественники Югры обсудили с представителями ведомств по видео связи в прямом эфире губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Так, руководитель обособленного подразделения «Югра-Экология» Виталий Якимчик во время прямого включения из Сургута рассказал о том, как функционируют дополнительные контейнеры и восьми кубовые бункеры. Дополнительные контейнеры установлены в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и других городах Югры.

– Во многих дворах Сургута нет контейнерной площадки, потому что есть мусоропровод. И одна из острых проблем в морозы, когда сбивается график работы спецтехники или управляющая компания не успевает очистить мусоропровод, становится скопление пакетов с мусором во дворе, – отметил он. – Мы сделаем все, чтобы наша работа была бесперебойная.

В морозы работа по очищению контейнеров от твердых коммунальных отходов не прекращается. Контрагенты «Югры-Экологии» выводят на маршрут резервную технику, у которой нет гидравлических составляющих.

Проанализировав работу в условиях низких температур, регоператор определил в крупных городах перечень критических мест накопления ТКО. Это, как правило, многоквартирные дома с мусоропроводом. Там малейший сбой работы управляющей компании, мусоровоза и попросту невозможность проехать из-за транспорта жильцов к контейнерной площадке приводит к переполнению мусорокамеры и контейнеров. Чтобы избежать свалок из пакетов во дворах в морозные дни, устанавливаются дополнительные контейнеры и где возможно бункеры объемом 8 м3. Затем спецтехника забирает этот контейнер вместе с мусором. Дополнительное оборудование устанавливае6тся в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Сергино, Пыть-Яхе и Пойковском.

Ориентируясь на столбик термометра, операторы по транспортированию меняют и график вывоза ТКО.

– Обычный рабочий день мусоровоза с 07:00 до 17:00, – комментирует руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев. – Мороз, как правило, крепчает к утру, а к обеду погода теплеет. В таком случае рабочий день водителя мусоровоза начинается с двенадцати. Мы согласовываем изменения работы и бригады мусоровоза и полигона, который также должен успеть принять отходы. Поэтому призываем жителей не волноваться, если в мороз утром не вывезли контейнер. Обязательно вывезут в течение дня. В критических случая наши сотрудники работают до глубокой ночи.

Напомним, если у югорчан возникают проблемы со сбором мусора и вывозом ТКО, обратиться можно в колл-центр регионального оператора по единому номеру 8-800-222-11-86. В обычном режиме горячая линия работает с 9:00 до 18:00. При понижении температуры ниже 25 градусов вводится круглосуточное дежурство.

Отметим, деятельность регионального оператора «Югра-Экология», включая оперативное реагирование на обращения граждан, находится под постоянным контролем органов власти автономного округа, в том числе главы региона.

О реализации пилотного проекта #РазделятьПравильно по внедрению раздельного накопления ТКО рассказал глава Нижневартовска Василий Тихонов. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экология». Проект стартовал в Нижневартовске с 1 января 2021 года, продлится до 30 сентября 2021.

– Основная его цель – определить эколого-экономический эффект раздельного накопления отходов и оценить готовность жителей к раздельному накоплению отходов. Для реализации проекта в качестве экспериментальных выбраны первый и второй микрорайоны города с 29 контейнерными площадками. Всего в эксперименте задействовано 72 дома, в которых проживают порядка 15 000 жителей, – подчеркнул глава города.

Глава Югры Наталья Комарова поручила руководителям профильных департаментов формировать автоматизированную систему с тем, чтобы полученные данные в ходе эксперимента могли быть использованы повсеместно.

В связи с поступающими вопросами жителей об оплате коммунальных услуг участники встречи обсудили существующий в регионе норматив на региональные платежи. Руководитель службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов пояснил, что он устанавливается на случай, если многоквартирный дом или жилое помещение не оборудованы приборами учета. Взносы на капитальный ремонт рассчитываются исходя из площади жилого помещения, поэтому они неизменны в каждый расчетный период. Примерно так же производится начисление платы за ТКО – в случае, если в жилом помещении проживает одинаковое количество потребителей, то при сохранении существующих тарифов и нормативов, плата остается неизменной.