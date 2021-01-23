В Югре почти 1,5 миллиарда рублей выделят на горячие обеды школьникам

Директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин уточнил, что около 411 миллионов рублей выделено из федеральной казны. Фото: правительство Югры

В Югре одноразовым бесплатным питанием обеспечили более 67 000 обучающихся начальных классов. Всего из бюджетов разных уровней в 2021 году на обеспечение горячим питанием обучающихся в регионе будет направлен 1 миллиард 419 миллионов рублей, доложил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Сумма субсидии из федеральной казны составила около 411 миллионов рублей, уточнил он. В связи с этим накануне правительство Югры одобрило изменения в государственную программу «Развитие образования».

– Документом урегулированы вопросы об обеспечении горячим питанием обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. Напомню, что в соответствии с соглашением между министерством просвещения Российской Федерации и правительством Югры доля федеральных средств на обеспечение питанием школьников начальных классов составляет 29 %, окружных – 67,5 %, бюджета конкретного муниципального образования – 3,5 %, – сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.