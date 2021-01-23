В Югре из-за мороза ограничено движение на трассах

Фото: МЧС Югры

В связи с низкими температурами КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог» накануне, 22 января, закрыло для передвижения транспортных средств автозимник пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем. Там расположены две ледовые переправы на реке Луговая и Горная Вогулка.

Ограничения введены до особого распоряжения с целью обеспечения безопасности граждан, поясняет МЧС Югры. Экстренные службы региона, органы исполнительной власти, единые дежурно-диспетчерские службы проинформированы о складывающейся ситуации. На автозимниках установлены шлагбаумы. На участке автозимника организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

– Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует водителям всех видов транспорта отказаться от выезда на автозимник до окончания неблагоприятных погодных условий, – обратилось к водителям ведомство.

Напомним, накануне синоптики предупредили жителей округа об аномально холодной погоде. С22 по 26 января аномально холодную погоду со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более. С сегодняшнего дня и по 25 января мороз усилится до -45 градусов и ниже.