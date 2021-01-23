Погода в Югре на 23 января 2021 года: аномально холодная погода

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Синоптики прогнозируют в Югре с 22 по 26 января аномально холодную погоду со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более. Так, с сегодняшнего дня и по 25 января мороз усилится до -45 градусов и ниже.

В регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается, только в отдельных районах будет изморозь. Ветер северный 2-7 м/с, температура ночью -38… -43 градусов, при прояснениях до -44… -49 градусов, днем -38… -43 градусов, на юго-западе -32… -37 градусов.

Ханты-Мансийск: -40 градусов, облачно, без осадков, ветер северный 2-7 м/с.

Сургут: -43 градусов, ясно, ветер северный 4 м/с.

Нижневартовск: -42 градусов, переменная облачность, ветер северный 2 м/с.

Нефтеюганск: -42 градусов, облачно, ветер северный 6 м/с.

Когалым: -46 градусов, облачно, северо-восточный 6 м/с.

Дополним, в связи с низкими температурами в регионе закрыто движение по автозимнику Березово –Теги –Устрем. Окружное управление МЧС рекомендует жителям ХМАО оставаться дома и не подвергать себя риску обморожения и прочих неприятностей из-за аномального мороза.