В Ханты-Мансийске связали самый длинный шарф в России Фото: Управление общественных связей

В конце прошлого года хантымансийцам предложили поучаствовать в акции по изготовлению самого длинного шарфа, которая проходила в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица». Сегодня достижение югорских рукодельниц официально зафиксировали.

- Шарф измерили сегодня утром. Он укладывался змейкой, отрезками по 10 метров, которые были отмерены при помощи лазерного дальномера. Мы посчитали количество слоёв и перемножили их. Для фиксации таких рекордов как этот, которые устанавливаются впервые, нашей редакцией определяется минимальная планка. Было решено, что 100 метров будет достаточно. При измерении длина составила 100,3 метра, поэтому рекорд зафиксирован - рассказал главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко.

В акции участвовали 25 человек, в числе которых участницы сообщества "28 петель" и представительницы городского совета ветеранов. Самую длинную часть шарфа связала Вера Молодцова, её фрагмент составил целых 35,5 метра.

Как сказала директор управления по развитию туризма и внешних связей администрации города Ханты-Мансийска Анна Линкер, шарф планируются подарить главному Деду Морозу страны.