Югорчанка лишилась денег при продаже шубы Фото: скриншот с видео ОМВД России по г. Югорску

В дежурную часть ОМВД России по городу Югорску обратилась 54-летняя женщина с сообщением о том, что она попалась на уловки мошенников.

Потерпевшая попросила свою дочь разместить объявление о продаже шубы стоимостью 8 тысяч рублей на сайте «Авито». Вскоре с ней связалась женщина через «WhatsApp» и сказала, что готова купить товар. Предложила оформить «Авито доставку», так как находится в другом городе. Во время переписки мошенница попросила написать адрес электронной почты, на который югорчанке пришло письмо со ссылкой. Перейдя по ней, пострадавшая ввела номер карты, срок действия, а также три цифры на обратной стороне.

- Показалось очень странным то, что внизу формы было указано, почти не заметно, что баланс на карте должен быть не меньше той суммы, которую нам должны перечислить - рассказала дочь заявительницы.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.