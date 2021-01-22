В Югре восстановили права 298 дольщиков Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО– Югры

Члены регионального правительства внесли изменения в план-график по защите прав граждан – участников долевого строительства в Югре. Вопрос подняли заседании, которое состоялось в режиме видеоконференции под руководством губернатора Натальи Комаровой.

В обновленном плане-графике уточнены сведения о готовности объектов долевого строительства.

Как пояснила глава региона, документом предусмотрено исключение из перечня проблемных двух жилых домов в Нефтеюганске и одного многоквартирного дома в Сургуте в связи с их вводом в эксплуатацию. Зафиксировано восстановление законных прав 298 югорчан.

- Из плана-графика исключен жилой дом № 4 в микрорайоне 31Б Сургута. Благодаря этому, восстановлены права 248 человек. В Нефтеюганске введены в строй корпус 2 дома №3 в микрорайоне 17 и дом №1 по улице Нефтяников в Нефтеюганске. В этой связи восстановлены права 50 югорчан - рассказал директор департамента строительства – главный архитектор Кирилл Мыскин.