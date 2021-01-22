Житель Кондинского района украл деньги с счета пенсионера Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратился 67-летний житель п. Болчары. Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад потерял телефон, сим-карта которого привязана к мобильному банку. На момент потери он не придал этому значения, так как телефон был старый и не представлял для него особой ценности.

Мужчина попросил сына оплатить услуги ЖКХ через онлайн-банка, и сын обнаружил, что с его счета регулярно списываются деньги за покупки в интернет-магазинах и за услуги связи. Так как пенсионер не умеет пользоваться интернетом и тем более совершать там покупки, он предположил, что деньги со счета кто-то крадет и решил обратиться в полицию.

Подозреваемым оказался 34-летний местный житель, который раньше был судим. Он признался, что телефон нашел случайно на улице, обнаружил, что сим-карта привязана к банковскому счету и решил воспользоваться находкой. Всего он украл 15 тысяч рублей с счета пенсионера.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.