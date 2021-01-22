В Югре на выходных ожидаются морозы до -53 °С Фото: Виктория Терина

Завтра, 23 января , в Югре ожидается понижение температуры воздуха. По северным и восточным районам ночью до -44,-49 °С, днём до -38,-43 °С. В воскресенье ночью ожидается -42,-47 °С, при прояснениях -48,-53 °С, днём -34,-39 °С, по западу -28,-33 °С, по востоку -44,-49 °С.

Спасатели настоятельно рекомендуют югорчанам в морозные дни быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь своё здоровье. На период низких температур воздержаться от проведения работ на открытом воздухе.

Кроме того, в морозы повышаются риски возникновения пожаров и-за использования электронагревательных приборов и печного отопления для обогрева жилья. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. А владельцам автомобилей следует проверить состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, для обогрева использовать электрооборудование заводского изготовления. Лучше ограничить использование личного транспорта.

Без особой необходимости не следует отправляться в дальний путь, но если поездку не перенести, необходимо иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи, лопату и спички. Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.

Одевайтесь теплее, а при возникновении происшествий сообщить по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».